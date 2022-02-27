Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 февраля 2022 12:01

В Волгограде из-за угрозы минирования эвакуировали аэропорт

После полудня поступило сообщение о заложенной на территории комплекса бомбе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Аэропорт получил сообщение о минировании

Аэропорт получил сообщение о минировании

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Днем 27 февраля пассажиров и сотрудников аэропорта Волгограда экстренно вывели на улицу. В 12.22 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса. Как рассказала «КП-Волгоград» ведущий специалист по связям с общественностью международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова, эвакуация была проведена по установленному порядку.

- По окончанию мероприятий информация о минировании не подтвердилась, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по планам полетов авиакомпаний, - отметила Анастасия Голодова.

Напомним, в воскресенье также была эвакуация железнодорожного вокзала Волгоград-1.