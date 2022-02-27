В Волгограде из-за угрозы минирования эвакуировали аэропорт

Аэропорт получил сообщение о минировании Фото: Екатерина СИМОХИНА

Днем 27 февраля пассажиров и сотрудников аэропорта Волгограда экстренно вывели на улицу. В 12.22 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса. Как рассказала «КП-Волгоград» ведущий специалист по связям с общественностью международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова, эвакуация была проведена по установленному порядку.

- По окончанию мероприятий информация о минировании не подтвердилась, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по планам полетов авиакомпаний, - отметила Анастасия Голодова.

Напомним, в воскресенье также была эвакуация железнодорожного вокзала Волгоград-1.