В Волгограде 27 февраля эвакуировали железнодорожный вокзал

В воскресенье эвакуировали вокзал Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пассажирам, отправляющимся с железнодорожного вокзала Волгоград-1 27 февраля, пришлось срочно покинуть здание. Вокзал был эвакуирован. Как сообщают очевидцы, на привокзальной территории множество машин полиции, МЧС и скорой помощи. По предварительной информации, поступило сообщение о минировании.

В настоящее время сотрудники экстренных служб проверяют вокзал на наличие опасных предметов.

За последнее время в Волгограде регулярно поступает информация о ложном минировании различных зданий. Неделю назад эвакуировали торговые центры областного центра и Волжского. В январе массовая волна эвакуаций прокатилась по школам. Оказалось, что ложные сообщения по учреждениям образования распространял 16-летний подросток.