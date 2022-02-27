Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 февраля 2022 9:58

В Волгограде 27 февраля эвакуировали железнодорожный вокзал

У здания работают сотрудники экстренных служб
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В воскресенье эвакуировали вокзал

В воскресенье эвакуировали вокзал

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пассажирам, отправляющимся с железнодорожного вокзала Волгоград-1 27 февраля, пришлось срочно покинуть здание. Вокзал был эвакуирован. Как сообщают очевидцы, на привокзальной территории множество машин полиции, МЧС и скорой помощи. По предварительной информации, поступило сообщение о минировании.

В настоящее время сотрудники экстренных служб проверяют вокзал на наличие опасных предметов.

За последнее время в Волгограде регулярно поступает информация о ложном минировании различных зданий. Неделю назад эвакуировали торговые центры областного центра и Волжского. В январе массовая волна эвакуаций прокатилась по школам. Оказалось, что ложные сообщения по учреждениям образования распространял 16-летний подросток.