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Общество1 марта 2022 10:57

В Волгограде эвакуируют школы из-за угроз

Детей распускают по домам
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Детей распускают по домам.

Детей распускают по домам.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Волгограде опять прокатилась волна сообщений о минировании. На этот раз массовую эвакуацию объявили в школах. Пользователи соцсетей сообщают об эвакуации школ №55 и 103, гимназий №14 и 15, а также других образовательных учреждений города. В администрации города информацию подтвердили.

«На Родниковой долине опять школу эвакуируют, детвора бежит кто куда», «Сейчас ребенок из школы вернулся, говорит, тревога сработала, он из 103 школы», сообщают волгоградцы вКонтакте. Также сообщается о «минировании» гимназии №14 на Красном и гимназии №15 в Советском районе.

- Все необходимые мероприятия в учреждениях были проведены в соответствии с существующими алгоритмами действий. Никто не пострадал, - прокомментировали происходящее в администрации Волгограда.

Напомним, накануне в Волгограде получили сообщения о заложенных взрывных устройствах в двух торговых центрах, в выходные «минировали» вокзал и аэропорт. Все сообщения оказались ложными.