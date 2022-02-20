Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 февраля 2022 13:17

В Волгограде и Волжском ТЦ угрожали взорвать из-за выкупа

На электронную почту руководителям магазинов пришли письма
Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ТЦ Мармелад эвакуировали после письма на электронную почту.

ТЦ Мармелад эвакуировали после письма на электронную почту.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

20 февраля посетители торговых центров Европа Сити Молл, Мармелад, Ворошиловский торговый центр, ВолгаМолл в Волжском вынуждены были спешно покинуть здания. По громкой связи объявили об экстренной эвакуации. Как рассказали "КП-Волгоград" в экстренных службах региона, что к магазинам быстро приехали экстренные службы и начали обследовать этаж за этажом, магазин за магазином. Дело в том, что на электронную почту руководителям пришли письма с угрозами. Отправители требовали денег, много денег за то, что они не будут взрывать здания. После тщательного обследования взрывные устройства не нашли. Посетители, у кого хватило терпения дождаться повторного открытия, вернулись к покупкам.

Напомним, подобные письма приходят в ТЦ и учреждения (школы, администрации, больницы) регулярно. К счастью, после проверок никаких бомб не находят. Но это отвлекает экстренные службы от необходимой и нужной работы.