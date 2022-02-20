В Волгограде и Волжском ТЦ угрожали взорвать из-за выкупа

ТЦ Мармелад эвакуировали после письма на электронную почту. Фото: Екатерина СИМОХИНА

20 февраля посетители торговых центров Европа Сити Молл, Мармелад, Ворошиловский торговый центр, ВолгаМолл в Волжском вынуждены были спешно покинуть здания. По громкой связи объявили об экстренной эвакуации. Как рассказали "КП-Волгоград" в экстренных службах региона, что к магазинам быстро приехали экстренные службы и начали обследовать этаж за этажом, магазин за магазином. Дело в том, что на электронную почту руководителям пришли письма с угрозами. Отправители требовали денег, много денег за то, что они не будут взрывать здания. После тщательного обследования взрывные устройства не нашли. Посетители, у кого хватило терпения дождаться повторного открытия, вернулись к покупкам.

Напомним, подобные письма приходят в ТЦ и учреждения (школы, администрации, больницы) регулярно. К счастью, после проверок никаких бомб не находят. Но это отвлекает экстренные службы от необходимой и нужной работы.