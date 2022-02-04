Подростку из Волгограда грозит до 8 лет тюрьмы за ложные сообщения о минировании школ

Подростка с мамой привезли в следственный комитет. Кадр оперативного видео.

Слишком дорого обойдется родителям 16-летнего подростка и ему самому импульсивная выходка, на которую парень пошел из-за девушки. Решив отомстить знакомому, с которым не поделил возлюбленную, подросток с помощью хакера стал распространять в интернете ложные сообщения о готовящихся взрывах в школах Волгограда и других учреждениях с аккаунта своего знакомого. Цель была одна – чтобы этого парня задержали за ложные сообщения. Но сотрудники УФСБ по Волгоградской области вычислили, кто на самом деле поднял на уши все экстренные службы. Оперативники вышли на настоящего организатора лже-минирований. Ему светит реальный срок.

Как рассказал декан юридического факультета Волгоградского института управления Андрей Егоров, по части 3 статьи 207 уголовного кодекса подростку грозит до 8 лет лишения свободы, наложение штрафа до миллиона рублей. Причем, наказывать по этой статье могут даже лиц старше 14 лет. Ответственность понесут и родители.

Следственное управление СК РФ по Волгоградской области возбудило уголовное дело. Ищут соучастников преступления, проверяют все эпизоды.