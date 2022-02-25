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Общество25 февраля 2022 8:29

В 7 городов отменили рейсы из аэропорта Волгограда 25 февраля

Полеты не стали совершать 5 авиакомпаний
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В Волгограде второй день массово отменяют рейсы

В Волгограде второй день массово отменяют рейсы

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Росавиация не стала закрывать аэропорт Волгограда из-за спецоперации на Донбассе, при этом авиакомпании второй день отменяют полеты в «Гумрак». Утром 25 февраля стало известно, что не состоятся 16 рейсов из Волгограда и 13 – в город-герой. В расписании воздушной гавани отменили рейсы авиакомпании «Utair», «Азимут», «Россия», «Победа», «S7» в 7 российских городов, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на онлайн-табло международного аэропорта Волгограда.

«Utair» не стала выполнять рейсы в Волгоград из Краснодара и Сочи, а также в обратном направлении. Оба полета из Санкт-Петербурга и обратно «Победы» и «России» в пятницу также не состоятся. Эти же компании отменили все сегодняшние московские рейсы. «Азимут» убрал в пятницу отправления в Волгоград из Минеральных Вод и Нижнего Новгорода и по обратным маршрутам. «S7» не стал выполнять полет в Саратов.

В пятницу остаются расписании только 4 перелета, один из которых уже состоялся. В 0.27 приземлился борт «Аэрофлота» из «Шереметьево», в обратном направлении он отправился в 6.25. Этот же перевозчик должен выполнить еще один столичный рейс, его ждут в Волгограде в 16.25. В 17.25 он полетит в «Шереметьево». В 19.10 ждут самолет «S7» из «Домодедово», на столицу он возьмет курс в 20.00. На 14.20 перенесли рейс «Азимута» из «Гумрака» в Уфу, в 19.00 он должен вернуться в Волгоград.

Напомним, в четверг волгоградский аэропорт также столкнулся с массовыми отменами рейсов. Была выполнена меньшая часть из запланированных перелетов.