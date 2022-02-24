Авиакомпании отменяют рейсы в Волгоград

7 авиарейсов отменили 24 февраля в Волгоград Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утром 24 февраля ряд российских авиакомпаний отменили рейсы в Волгоград. Не отправят в четверг самолеты в «Гумрак» перевозчики «Победа», «Россия» и «S7» из московских аэропортов. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на онлайн-табло волгоградской воздушной гавани, были отменены 7 рейсов.

«Победа» отменила вылеты из «Внуково», самолеты должны были приземлиться в Волгограде в 10.00, 15.40 и 20.35. Не состоятся рейсы «S7» из «Домодедово», которые ожидались в «Гумраке» в 10.35 и 19.10. «Россия» отменила полет из московского «Шереметьево», который должен был приземлиться в Волгограде 10.45. Также «Победа» отменила запланированный на четверг рейс из Санкт-Петербурга.

Соответственно отменяются вылеты из Волгограда в Москву и Санкт-Петербург. Не состоятся рейсы «Победы» во «Внуково» в 10.30, 16.10, 21.05, в «Пулково» - в 19.00, «S7» в «Домодедово» – в 11.25 и 20.00, «России» из «Шереметьево» - в 11.35. Кроме того, компания «Utair» отменила рейс из Краснодара в Волгоград, планировавшийся ночью 25 февраля и обратный вылет из «Гумрака» на Кубань в 5.00.

Сообщается, что «Победа» оформляет автоматический возврат средств пассажирам, купившим билеты.

Остальные рейсы из волгоградского аэропорта на 24 февраля пока значатся в расписании. Не отменяли полеты в Москву «Россия» в 14.05, «Аэрофлот» в 17.25, «Red Wings» в Самару в 13.10.

Напомним, из-за начала спецоперации на Украине Росавиация закрыла воздушное пространство на юге России. Перестали работать 12 российских аэропортов, при этом волгоградский в их число не вошел и функционирует в штатном режиме. Но авиакомпании сами принимают решение, выполнять рейсы или нет.

В ближайшее время будут назначены дополнительные поезда из южных городов России. Кроме того, в РЖД сообщили, что в существующих составах увеличат число вагонов. Минтранс из-за отмены авиарейсов заявил о готовности вывозить пассажиров с юга страны автобусами.