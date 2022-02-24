В Волгоград прилетел первый за день пассажирский рейс

В Волгограде сел самолет "России". Фото: Архив "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 24 февраля, в волгоградском аэропорту отменили почти все пассажирские рейсы. Воздушная гавань оказалась рядом с закрытой для полетов зоной из-за спецоперации на Донбассе. Авиакомпании решили массово отменить полеты в Волгоград, а некоторые все-таки направились в путь. В 15.40 приземлился рейс «России» из Москвы. Летел он не по привычному маршруту, сделав крюк над Саратовом, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт flightradar24.com.

Кадр с сайта flightradar24.com

Борт из «Внуково» прибыл в Волгоград с опозданием. Изначально он должен был приземлиться в 13.15. Рейс стал первым за сегодняшний день в Волгограде, предыдущий сел в 0.32, он выполнялся «Аэрофлотом» из Москвы. Состоится обратный вылет рейса «России». Из Волгограда самолет «Sukhoi Superjet 100» в столицу направится в 16.35, уже идет регистрация пассажиров. Какая сейчас ситуация в аэропорту «Гумрак», оценил ректор медицинского университета, сопредседатель ОНФ Волгоградской области Владимир Шкарин.

- Какая-то часть рейсов отменена, но в целом ситуация стабильная. Если посмотреть по количеству присутствующих в аэропорту людей, то их немного. Авиакомпании своевременно оповещают о возможной задержке или отмене авиарейсов, - отметил Владимир Шкарин.

Также сегодня около 14.40 в Волгограде приземлился самолет «Ан-148-100», который не значится в онлайн-табло воздушной гавани. Выполнялся рейс из «Внуково-2».

Добавим, что в 16.25 прибудет борт «Аэрофлота» из «Шереметьево». В 17.25 планируется обратный вылет из волгоградского аэропорта. Другие рейсы 24 февраля из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, а также планировавшийся ночью 25 февраля из Краснодара были отменены.