Из-за начала спецоперации на Украине аэропорт Волгограда работает в штатном режиме

В небе над югом страны ни одного гражданского самолета.

Несмотря на то, что на онлайн-табло волгоградского аэропорта напротив всех рейсов написано «по расписанию», пассажирам не стоит собирать чемоданы: аэропорт, возможно, работать не будет. Решается вопрос об отмене рейсов. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе волгоградской воздушной гавани:

- В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенного авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта, - прокомментировали «КП-Волгоград» в международном аэропорту «Волгоград».

По сообщению Росавиации, не работают аэропорты Ростов (Платов), Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Их работа приостановлена до 2 марта. Волгоград в этот список не попал.

- Аэропорт Волгограда под введенные ограничения не попал, авиакомпании будут принимать решения о выполнении рейсов. С пассажирами работают представители перевозчиков. Аэропорт полностью готов к приему и выпуску воздушных судов по плану полетов авиакомпаний. Работа аэропорта – в штатном режиме, - уточнили в волгоградском аэропорту.

Все вопросы, которые касаются возврата денег за билеты, в аэропорту рекомендовали адресовать к авиакомпаниям.

Напомним, сегодня в 5.45 утра президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине.