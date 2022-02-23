Беженцы из Донбасса своим ходом прибывают в Волгоградскую область

Беженцам помогают оформить все документы. Фото: АВО

Волгоградская область продолжает принимать беженцев из Донбасса. За два дня после прибытия спецпоезда с эвакуированными жителями с территорий Донецкой и Луганской народных республик в Волгоградскую область своим ходом прибыл еще 41 человек, сообщили в администрации Волгоградской области.

- Люди зарегистрировались в пунктах временного пребывания и получили помощь, - рассказали в администрации региона.

На сегодня Волгоградская область приняла 474 беженца из ЛНР и ДНР. Напомним, первым поездом в регион централизованно прибыли 433 человека, которых разместили в гостиницах Волжского и Волгограда. Эвакуированным обеспечивают питание, а специалисты соцзащиты, ПФР, миграционной службы и банков помогают им оформить необходимые документы. В регионе действует режим ЧС. Волгоградцы собирают помощь для людей, бежавших от войны (адреса и телефоны пунктов сбора помощи).