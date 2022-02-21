83 млн рублей выделили на содержание беженцев в Волгоградской области

Беженцам централизованно помогают оформить все необходимые документы. Фото: АВО

На содержание беженцев, которые прибывают в Волгоградскую область из ДНР и ЛНР, комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения получит 83,3 миллиона рублей. Эти средства из резервного фонда администрации региона пойдут в виде трансфертов бюджетам муниципалитетов, в которых разместят жителей Донбасса. Потратят деньги на проживание, питание и прочие социально-бытовые нужды, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ.

В регионе введен режим ЧС. На сегодня в пунктах временного размещения в Волгограде и Волжском поселили более 400 беженцев из ЛНР и ДНР. В сутки содержание каждого из них уходит до 800 рублей – до 550 рублей на проживание и до 250 рублей на питание. Готовы принять жителей Донбасса в 38 муниципалитетах региона. В Волгограде среди пунктов временного размещения беженцев значатся гостиница «Старт», где уже поселили первых 150 человек, гостиницы «Царицынская», «Водолей», пять «Франтелей», лагерь «Орленок», а также гостиницы «Профсоюзная», «Южная» и «Интурист».