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Общество7 февраля 2022 9:51

На севере Волгограда спасли застрявшую в заборе косулю

Дикое животное оказалось в западне между прутьями ограды на улице Дзержинского
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Спасатели вывезли косулю за пределы жилой застройки. Фото: Архив "КП".

Спасатели вывезли косулю за пределы жилой застройки. Фото: Архив "КП".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошлой ночью жители Тракторозаводского района Волгограда заметили неожиданного гостя, который оказался в беде. В металлической ограде одного из зданий застрял олень, который самостоятельно освободиться не мог. Волгоградцы позвонили в службу спасения. Прибывшие бойцы аварийно-спасательного отряда установили, что в западне косуля. Спасатели отжали отжали с помощью специнструмента металлические прутья забора, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Косуля была освобождена. Специалисты вывезли ее за пределы жилого микрорайона и выпустили на волю.

В Волгограде уже не в первый раз дикие животные попадают в «плен». В декабре прошлого года косуля застряла в заборе детского сада в Красноармейском районе. Спасатели пришли на помощь дикому зверю. За несколько дней до 2022 года в областном центре сотрудники МЧС откачали кошку, которая надышалась дымом на пожаре. В начале февраля в Котово пожарные вытащили из горящего дома мужчину и кота.

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