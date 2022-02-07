На севере Волгограда спасли застрявшую в заборе косулю

Спасатели вывезли косулю за пределы жилой застройки. Фото: Архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошлой ночью жители Тракторозаводского района Волгограда заметили неожиданного гостя, который оказался в беде. В металлической ограде одного из зданий застрял олень, который самостоятельно освободиться не мог. Волгоградцы позвонили в службу спасения. Прибывшие бойцы аварийно-спасательного отряда установили, что в западне косуля. Спасатели отжали отжали с помощью специнструмента металлические прутья забора, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Косуля была освобождена. Специалисты вывезли ее за пределы жилого микрорайона и выпустили на волю.

В Волгограде уже не в первый раз дикие животные попадают в «плен». В декабре прошлого года косуля застряла в заборе детского сада в Красноармейском районе. Спасатели пришли на помощь дикому зверю. За несколько дней до 2022 года в областном центре сотрудники МЧС откачали кошку, которая надышалась дымом на пожаре. В начале февраля в Котово пожарные вытащили из горящего дома мужчину и кота.