Мужчину и котенка вытащили из огня волгоградские пожарные

Спасатель бережно укутал спасенного кота в полотенце. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Волгоградские пожарные рассказали о чудесной истории спасения мужчины и кота в Котово. Квартира, где жил хозяин с четвероногим питомцем, загорелась в пятом часу вечера 2 февраля. В 16.30 вызов поступил диспетчерам, через несколько минут пожарная машина уже стояла под окнами многоквартирного дома. Дым валил из квартиры на первом этаже, но находившийся внутри мужчина не подумал выпустить в окно питомца и выбраться сам. Покинуть горящую квартиру человеку помогли спасатели. А потом узнали, что в квартире осталось животное.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области, звено газодымозащитников в условиях сильного задымления смогло отыскать маленького котёнка и вынести его на свежий воздух.

На видео, снятом спасателями, можно увидеть, как сотрудник МЧС бережно завернул испуганного кота в полотенце. К счастью, животное не успело отравиться дымом, хотя на эти случаи у спасателей всегда при себе есть кислород.

- Основная задача пожарно-спасательных подразделений МЧС России – это спасение людей. Но если огнеборцы видят, что в беде находятся и братья наши меньшие – они всегда придут на помощь, - рассказали о работе своих коллег в пресс-службе ведомства.