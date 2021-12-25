Волгоградские пожарные опубликовали трогательное видео спасения кошки, которое заставит вас прослезиться

Спасатели нашли кошку на полу в подъезде и стали откачивать. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Кто-то бесконечно может смотреть на огонь и воду, а мы – на то, как сильные и мужественные мужчины помогают самым слабым созданиям на этой планете. Волгоградские пожарные опубликовали трогательное видео спасения кошки. Животное надышалось дымом на пожаре и могло погибнуть, если бы не чуткость волгоградских спасателей. Приехав на вызов в горящую девятиэтажку, они увидели на площадке бездыханное тело зверька и дали ей кислород.

Мужчины больше минуты сидели на полу, пытаясь оживить кошку. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Больше минуты несколько пожарных сидели на коленях на полу в подъезде, склонившись над бедным животным. Один держал кошку, постукивая по спинке, чтобы она пришла в чувство, другой подавал маски дыхательного аппарата, другие просто переживали. В итоге она задышала!

Спустя какое-то время кошка задышала. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Случилось это 24 декабря. Вызов поступил из девятиэтажного дома на улице Янки Купалы в Советском районе Волгограда. В одной из квартир из-за короткого замыкания случился пожар – домашние вещи горели на площади 2 квадратных метра.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, уже в 17.41 сотрудники 4-й пожарно-спасательной части Волгограда справились с огнем. Обошлось без пострадавших. На следующий день пожарные решили опубликовать видео спасения своей пушистой подопечной.

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