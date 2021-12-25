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Общество25 декабря 2021 11:58

Волгоградские пожарные опубликовали трогательное видео спасения кошки, которое заставит вас прослезиться

Спасатели из Волгограда откачали кошку, которая надышалась дымом на пожаре
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Спасатели нашли кошку на полу в подъезде и стали откачивать.

Спасатели нашли кошку на полу в подъезде и стали откачивать.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Кто-то бесконечно может смотреть на огонь и воду, а мы – на то, как сильные и мужественные мужчины помогают самым слабым созданиям на этой планете. Волгоградские пожарные опубликовали трогательное видео спасения кошки. Животное надышалось дымом на пожаре и могло погибнуть, если бы не чуткость волгоградских спасателей. Приехав на вызов в горящую девятиэтажку, они увидели на площадке бездыханное тело зверька и дали ей кислород.

Мужчины больше минуты сидели на полу, пытаясь оживить кошку.

Мужчины больше минуты сидели на полу, пытаясь оживить кошку.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Больше минуты несколько пожарных сидели на коленях на полу в подъезде, склонившись над бедным животным. Один держал кошку, постукивая по спинке, чтобы она пришла в чувство, другой подавал маски дыхательного аппарата, другие просто переживали. В итоге она задышала!

Спустя какое-то время кошка задышала.

Спустя какое-то время кошка задышала.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Случилось это 24 декабря. Вызов поступил из девятиэтажного дома на улице Янки Купалы в Советском районе Волгограда. В одной из квартир из-за короткого замыкания случился пожар – домашние вещи горели на площади 2 квадратных метра.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, уже в 17.41 сотрудники 4-й пожарно-спасательной части Волгограда справились с огнем. Обошлось без пострадавших. На следующий день пожарные решили опубликовать видео спасения своей пушистой подопечной.

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