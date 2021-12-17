В Волгограде спасли застрявшего в заборе оленя

Олененка отпустили на свободу. Кадр видео службы спасения.

Молодая косуля попала в западню минувшей ночью на юге Волгограда. Олененок случайно забрел в город и застрял между металлических прутьев ограды детского садика, расположенного на улице Фадеева Красноармейского района. Спасатели вызволили косулю, отжав прутья, и отпустили на свободу, сообщили в муниципальной «Службы спасения».

Жалобные крики оленя, который застрял в заборе, проходившие мимо садика волгоградцы услышали поздней ночью. Они сразу позвонили в «Службу спасения». На место выехала аварийно-спасательная группа - Андрей Антропов, Сергей Бельков и Давид Хачикян. Оценив обстановку, мужчины связали косуле ноги и аккуратно отжали прутья ограды.

К счастью животное не поранилось в бесплодных попытках освободиться. Косулю вывезли в пригород, подальше от жилых домов, и отпустили. На видео, которым поделились спасатели, видно, как бережно и нежно они обращаются с испуганным животным. Как только с ног косули сняли путы, она вскочила и убежала в поле.

Как косуля оказалась в городе, неизвестно. Она могла случайно забрести в город или приплыть с островов – улица Фадеева идет по берегу Волги. По словам спасателей, они уже не первый раз оказывают помощь попавшим в беду животным. Так, в 2019 году молодая косуля забрела в городские кварталы Кировского района, туда она приплыла с острова Сарпинского.