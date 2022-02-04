«Ротор» на сборах сыграл вничью с казахстанской командой

Фото: СК "Ротор"

На сборах в Турции «Ротор» провел очередной матч. В Белеке утром 4 февраля волгоградская команда встретилась с «Мактааралом» из Казахстана, который в новом сезоне дебютирует в премьер-лиге чемпионата своей страны. 90 минут встречи завершились без результативных действий, ничья 0:0.

Волгоградская команда провела матч с «Мактааралом» в следующем составе: Игорь Обухов, Аслан Дудиев, Илья Мартынов, Илья Бериашвили, Илья Голосов, Георгий Махатадзе, Александр Ташаев, Камиль Муллин, Андреа Чуканов, Роман Минаев, Алексей Щеткин. По ходу первого тайма потребовалась замена Дудиеву, вместо него на поле вышел экс-футболист сине-голубых, а ныне администратор команды Илья Ионов, которому уже приходилась на зимних сборах играть в спарринге.

4 февраля в 17.00 по московскому времени «Ротор» проведет еще один спарринг. Подопечные Артема Куликова встретятся с коллективом «Марица» из Болгарии.

Ранее на сборах сине-голубые одержали победу со счетом 3:0 над «Вистой» из Геленджика. Также волгоградская команда обыграла болгарский «Хебар» (4:2) и одолела казахстанский «Акжайык» (2:1).