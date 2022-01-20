«Ротор» одержал крупную победу в первом матче года с Алдониным в составе

"Ротор" контрольным матчем завершил первый сбор. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» провел первый контрольный матч в рамках подготовки к весенней части первенства ФНЛ. На сборе в Крымске 20 января волгоградская команда сыграла с «Вистой» из Геленджика. Этот коллектив, в котором преимущественно играют студенты из африканских стран, выступает в чемпионате Краснодарского края. Подопечные Артема Куликова не испытали серьезных проблем во встрече с любителями. Команда из Волгограда одержала победу со счетом 3:0.

Сине-голубые отправили в ворота «Висты» 3 безответных мяча уже в первом тайме. Их авторами стали Роман Минаев, Камиль Муллин и Никита Маляров. У волгоградцев в матче сыграли 20 футболистов, один тренер и администратор.

В первом тайме в составе «Ротора» играли Игорь Обухов, Сергей Слепов, Илья Бериашвили, Илья Мартынов, Федор Первушин, Никита Маляров, Сергей Макаров, Александр Ташаев, Андреа Чуканов, Роман Минаев, Камиль Муллин. В перерыве у волгоградской команды произошло 9 замен. На поле появились Дмитрий Терновский, Тургай Мохбалиев, Илья Голосов, Олег Николаев, Исламитдин Абдуллаев, Николай Кипиани, Игорь Школик, Сергей Серченков, а также игрок на просмотре. По ходу второго тайма у Ротора на замены вышли не действующие спортсмены, а тренер Евгений Алдонин и администратор Илья Ионов. Они составили пару центральных защитников. Отметим, что 41-летний Алдонин сыграл за «Ротор» впервые за 19 лет, а официально он завершил профессиональную карьеру футболиста в 2018 году. 36-летний Ионов повесил бутсы на гвоздь в прошлом году.

Матчем с «Вистой» «Ротор» завершил сбор в Крымске, откуда команда уедет вечером 20 января. 24-го числа подопечные Артема Куликова отправятся на тренировочную сессию в Турцию.