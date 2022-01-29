«Ротор» одержал очередную победу на сборах в Турции

Похоже, прогулки у Средиземного моря и морской воздух очень благотворно действуют на нападающего "Ротора" Алексея Щеткина. Фото: СК "Ротор".

Волгоградский «Ротор» провел второй товарищеский матч на зимних сборах. В Антлье команда встретилась в контрольном поединке с клубом, который играет во второй лиге в Болгарии. Волгоградцы смогли победить соперников благодаря хет-трику нападающего из Казахстана Алексея Щеткина и голу с пенальти Камиля Муллина. Все 4 мяча волгоградцы забили в первом тайме.

На перерыв команды ушли при счете 4:0 в пользу волгоградцев. Во втором тайме соперники смогли сократить разницу, забив один мяч с пенальти и один с игры. Матч закончился победой "Ротора" со счетом 4:2.

В составе волгоградцев дебютировали два игрока, которые находятся на просмотре. Это голландский полузащитник Имран Улад Омар и защитник Виталий Шахов, предыдущим клубом которого была калининградская «Балтика». Оба футболиста отыграли по тайму. Имран Улад Омар отметился результативной передачей и заработал пенальти.