«Ротор» на сборах только выигрывает

Фото: СК "Ротор"

В осенней части первенства ФНЛ «Ротор» в 25-ти матчах одержал всего 4 победы. Зато на сборах у волгоградской команды уже 3 выигрыша в трех спаррингах. Очередной успешный матч подопечные Артема Куликова провели против казахстанского клуба «Акжайык». «Ротор» в Турции оказался сильнее со счетом 2:1. Мячи в составе сине-голубых забили Алексей Щеткин и Сергей Серченков.

- Трудный матч выдался для нас, была упорная борьба. Но нам удалось вырвать победу, в первую очередь, за счет самоотдачи и желания. И думаю, что мы были чуть лучше готовы, потому что физически во втором тайме выглядели лучше, - подвел итоги контрольного матча полузащитник «Ротора» Игорь Школик.

Напомним, ранее «Ротор» на первом сборе в Крымске разгромил «Висту» из Геленджика (3:0). В Турции волгоградцы успели обыграть со счетом 4:2 болгарский «Хебар».