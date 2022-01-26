В Волгоградской области свернули штаб по поиску 15-летней девочки

В поисках приняли участие 500 человек

В Волгоградской области идут 13-е сутки поисков исчезнувшей Айлиты Ли. 15-летняя девочка пропала в селе Чухонастовка в Камышинском районе утром 13 января, ее судьба до сих пор остается неизвестной. Ее ищут более 500 человек из разных регионов страны. Накануне стало известно, что поисковый отряд «Лиза Алерт» свернул свой штаб по поиску школьницы. Однако девочку продолжат искать.

- Нам все также важны все возможные свидетельства. Любое из них может сыграть ключевую роль. Поиск продолжается в информационном режиме, - рассказали «КП-Волгоград» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

С 13 января волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской областей, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии вместе с полицейскими, спасателями, следователями и местными жителями обследовали 2792 километра. Были задействованы не только пешие группы, но также водолазы, кинологи. Использовались беспилотная летательная техника, снегоходы, легкомоторный самолет. Многие жители передавали волонтерам продукты, воду, оборудование. Поисковики искали школьницу на разной местности, в том числе на меловых горах. Однако удалось найти лишь дневник 15-летней девочки с тревожными записями.

ВАЖНО!

На Айлите в день пропажи была оранжевая куртка, черные брюки и полуботинки, темная шапка. Всем, кто что-либо знает информацию, касающуюся местонахождения девочки, необходимо сообщить об этом сотрудникам СК (8-937-724-27-07, 8-995-410-72-95, 8-937-729-87-98), 2, 112, дежурной части МО МВД России «Камышинский» (84457) 2-09-00, дежурной части Главка 30-43-45.