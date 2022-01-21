Маршрут №4 в Волгограде продлят до ТРК «Мармелад»

Маршрутку пустят до крупного торгового центра. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде с 27 января 2022 года изменится схема движения вспомогательного автобусного маршрута №4. От железнодорожной больницы маршрутки будут ходить до крупного торгового центра у Мамаева кургана - ТРК «Мармелад», рассказал на брифинге 21 января 2022 замруководителя департамента транспорта и городского хозяйства Сергей Комлев.

- «Четверка» у нас сейчас идет от ж/д больницы, спускается вниз по Елецкой, дальше по проспекту идет до 7-й Гвардейской. Раньше у нее конечная была в районе улицы Хиросимы у «Макдональдса». Не очень хорошее место, не самое безопасное для пассажиров, там нет нормальных остановок. Поэтому конечная будет у «Мармелада». Изменения вступят в силу с 27 января, - рассказал Сергей Комлев.

Кроме того, маршрутка №46с с начала лета выйдет на маршрут в прежних границах, это будет сезонное изменение. Маршрутка №43 будет ходить через улицу Кубинскую и захватит часть 2-й Продольной. Сейчас она от площади Возрождения до улицы Репина проходит без остановок. Маршрут №3с сделают короче, но не вдвое, как планировали сначала. Больше изменений с маршрутками, по словам чиновника, власти пока не планируют.

- Мы считаем, что на сегодняшний момент транспортный скелет города позволяет с одной пересадкой добраться в любую точку города, - отметил чиновник.

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