Из общественного транспорта Волгограда уберут кондукторов

Кондукторов не хватает, а вскоре и вовсе не будет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде готовятся убрать кондукторов из общественного транспорта. Сегодня из-за непопулярности профессии так вынуждены работать некоторые маршруты. Но в будущем это станет нормой, как и в столице. Сначала полностью исчезнут кондукторы из троллейбусов. Об этом на брифинге 21 января 2022 сообщил заместитель председателя департамента транспорта и городского хозяйства Сергей Комлев.

- Мера эта вынужденная. В силу разных причин мы просто физически не сможем набрать такое количество кондукторов, чтобы обеспечить полностью подвижной состав. Мы рассматриваем опыт других городов. Планируем сначала на троллейбусах обкатать систему, - рассказал Сергей Комлев. - Для этого мы сейчас подбираем необходимое оборудование. В салоне будут 3-4 терминала закреплены на поручнях. Можно будет оплатить проезд картой «Волна», банковской картой, с помощью приложений. За водителем останется только оплата наличными.

При этом чиновник отметил, что на сегодня порядка 119 водителей на больничном, а в целом по муниципальному предприятию болеют 350 человек. Так что и без того дефицитная профессия кондуктора уже совсем скоро может кануть в Лету. К тому же с начала года волгоградцы стали гораздо чаще использовать безналичную оплату проезда (так поездка обходится на 2-7 рублей дешевле). А пока без кондуктора работают водители на тех маршрутах, где это позволяет пассажиропоток.

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