В Волгограде маршрутка №3с не будет ходить до Спартановки

Маршрутке путь все же урежут, но не так сильно. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Маршрутке №3С с марта 2022 года планировали вдвое сократить протяженность маршрута. Но возмущение жителей Волгограда заставило чиновников пересмотреть планы. В любом случае на Спартановку этот вспомогательный автобусный маршрут ходить больше не будет. Однако конечную остановку могут перенести не на «Детский центр», а сделать в Краснооктябрьском или Тракторозаводском районе, рассказал на брифинге 21 января 2022 зампред департамента транспорта и городского хозяйства Сергей Комлев.

- Маршрут №3с на Спартановке не «везет» уникальных участков, конечная совпадает с автобусом №25, потом маршруты дублируют друг друга до 39-й Гвардейской, - отметил Сергей Комлев. – Изменения планируются. Мы рассматриваем возможность продлить маршрут до площади Дзержинского или до рынка Титова.

Пока чиновники мэрии Волгограда мониторят пассажиропоток. Окончательное решение о судьбе маршрутки №3с обещают озвучить до 1 февраля. В любом случае, до 1 марта микроавтобусы будут ходить в прежних границах – от Кировского до Спартановки.

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