Автобус №20 уже не вернется, а в маршрутках Волгограда можно будет платить картой

Волгоградцев ожидает еще немало изменений в общественном транспорте. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Изменения в транспортной схеме Волгограда, которые вступили в силу с 1 января 2022, для многих горожан стали неприятной неожиданностью и вызвали шквал возмущений и жалоб. Заместитель председателя департамента транспорта и городского хозяйства Сергей Комлев на брифинге 21 января подвел первые итоги «перестройки» и рассказал о планах по изменениям в работе городского общественного транспорта в ближайшие полгода.

Первый месяц 2022 года показал, что волгоградцы стали чаще пользоваться общественным транспортом. По сравнению с январем 2021-го за 20 дней пассажиропоток вырос на 530 тысяч человек. Гораздо больше волгоградцев стали оплачивать проезд по безналу. Скорее всего, причина в том, что после повышения стоимости билета так можно сэкономить от 2 до 7 рублей за поездку.

Как показал мониторинг, скоростной трамвай – один из самых пассажироемких маршрутов. Поэтому с середины января на линию выпустили больше вагонов, плюс к этому вернули маршрут СТ от ВГТЗ до площади Чекистов. Много жалоб от волгоградцев поступило на автобус №55. В итоге на маршрут добавили 6 утренних рейсов от ВолгоГРЭС для жителей Кировского района. Добавили автобусов и на маршруте №25.

- Мы стараемся, чтобы автобус №52э с понедельника заходил на Горную поляну, - рассказал Сергей Комлев. - Причем мы сейчас смотрим геометрию, чтобы решить автобусы большого или среднего класса будут обслуживать маршрут.

А вот автобус №20, который без предупреждений от властей исчез с улиц с нового года, на дороги Волгограда больше уже точно не вернется. По мнению чиновников, его полностью способны заменить автобус №21 и троллейбус №9, которые дублировали этот маршрут. Хотя корректировки возможны.

- Мы сейчас еще посмотрим на передвижение студентов с началом семестра. Возможно, какие-то компенсационные меры будут приняты. Но в целом вопрос закрыт, - заявил чиновник.

Автобус №77 теперь заезжает на гору к ВолГУ, перинатальному и кардиоцентру. Но пассажиры жалуются, что ждать его приходится по полчаса. Чиновники уверяют, что на этот крюк они заложили 12 минут, а задержка выросла из-за снегопада и пробок на развязке у «Акварели».

- Сегодня мы не только пытаемся увеличить количество подвижного состава, но и на этом маршруте отработать диспетчерское регулирование. Диспетчер отсматривает, есть ли задержки по маршруту. Это позволит сократить разрыв и оперативно регулировать машины, которые попали в пробку, оттянуть или ускорить движение, если обстановка на дороге позволяет, - пояснил Сергей Комлев.

Маршруткам изменят путь

На этой неделе изменили схему движения маршрутке №50, теперь она ходит на две остановки дальше микрорайона Ново-Комарово - до Верхней Ельшанки. С 27 января 2022 года слегка перекроят схему движения и для вспомогательного автобусного маршрута №4. От железнодорожной больницы маршрутки будут доезжать до ТРК «Мармелад».

Маршрутка №46с с начала лета выйдет на маршрут в прежних границах, это будет сезонное изменение. Маршрутка №43 будет ходить через улицу Кубинскую и захватит часть 2-й Продольной. Сейчас она ходит от площади Возрождения до улицы Репина без остановок. Маршрут №3с сделают короче, но не в два раза, как планировали. Микроавтобусы будут доезжать из Кировского района не до «Детского центра», а дальше. Скорее всего, конечную остановку перенесут к Титовскому рынку или на площадь Дзержинского. А вот Спартановку из схемы маршрута уберут наверняка.

Троллейбусы с автономным ходом заменят автобусы

В этом году Волгоград ждет 56 новеньких троллейбусов. Сейчас мэрия проводит конкурс на их закупку, последний срок подачи заявок – 26 января. Так что уже в феврале власти заключат контракт с производителем, и станет ясно, какие именно машины получит город. По словам чиновника, троллейбусы будут быстрыми, маневренными, с возможностью автономного хода. Они заменят автобусы на маршрутах №65 и 95.

Вместо кондукторов будут терминалы

А вот кондукторов в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов со временем заменят специальные терминалы. Сначала власти планируют обкатать систему на троллейбусах. В салонах на поручнях установят несколько валидаторов, где можно будет оплатить проезд картой. Наличку можно будет передать водителю.

В маршрутках можно будет расплатиться картой

В 2022 году множество маршруток в Волгограде планируют перевести на регулируемые тарифы. По словам Сергея Комлева, горожанам будут одни плюсы. Во-первых, власти смогут контролировать расписание, сколько машин и когда выходит на маршрут. Во-вторых, за проезд можно будет платить картой. В-третьих, в микроавтобусах будут действовать проездные, в том числе школьные, социальные.

К середине июля на регулируемые тарифы перейдут первые семь вспомогательных маршрутов - №10С, 29С, 41а, 46С, 50, 51к и 70а. Позже к ним присоединятся и остальные маршруты, которые обслуживают автобусы малого класса, среди которых №3с, 4, 5с, 6а, 8с, 9, 13, 15а, 34, 43б, 46а, 52а, 56, 57к, 69, 83а и 94.

Больше изменений, по словам чиновника, власти в ближайшее время не планируют.

- Мы считаем, что на сегодняшний момент транспортный скелет города позволяет с одной пересадкой добраться в любую точку города, - отметил чиновник.

А чтобы пересадочный тариф получил популярность у волгоградцев и позволял действительно сэкономить, время для пересадки могут увеличить с 60 до 90 минут или даже до двух часов. Решение примут в течение ближайшей недели.

Также чиновники обещают сделать новую транспортную схему наглядной и своевременно предупреждать горожан о грядущих изменениях, чтобы больше не было неприятных сюрпризов как с 20-м автобусом.

- Нашей ошибкой было позднее информирование жителей, - заявил чиновник. - Мы сделали выводы на будущее.