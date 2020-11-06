Врачи 15-й поликлиники Волгограда ездят на вызовы на машине губернатора Андрея Бочарова

Терапевты 15-й поликлиники теперь ездят на люксовом авто. Фото: источник "КП".

Каждый день этого необычного 2020-го года заставляет нас чему-то удивляться. Вот и сегодня жители Центрального района удивились, увидев, как по двору аккуратно пробирается черная люксовая иномарка губернатора. Правда, вышел из пассажирской двери не Андрей Бочаров в костюме, а доктор в белом халате с чемоданчиком лекарств. И направился на вызов к больному. В Волгоградской области с сегодняшнего дня автомобили чиновников, как и обещали, передают медикам. Первым со своей служебной ласточкой Kia Quoris расстался волгоградской губернатор.

Такое решение – отдать машины врачам – губернатор принял во вторник.

- Очень тяжело сегодня медработникам поликлиник, из-за того, что многие врачи перешли работать в инфекционные госпитали, а многие заболели сами. Поэтому нами принято решение привлечь дополнительные машины для врачей-терапевтов, которые ездят по вызовам. Привлечем к этому добровольцев, волонтеров, а также временно передадим им часть автомобилей органов исполнительной власти, - заявил 3 ноября Андрей Бочаров на совещании с советом волгоградской облдумы.

Пару дней ушло на оформление документов: расходы на ГСМ и зарплату водителя по-прежнему будет оплачивать гараж администрации. Сегодня, как сообщает источник в администрации области, машины переданы в поликлиники. С ласточками расстается аппарат губернатора, комитеты, дума, мэрия и администрации муниципалитетов. По задумке, это ускорит обслуживание вызовов: раньше врачи стояли в очереди на авто медслужбы или обходили дворы пешком.

Врачи-терапевты сэкономят время, чтобы объехать больше больных.

А как же губернатор, неужели ему придется ездить на работу на общественном транспорте? Нет, напомним, у него два одинаковых автомобиля. Один возил его, а второй на разные случаи стоял в гараже администрации. И пока сегодня одна Kia Quoris ездила по вызовам к температурящим волгоградцам, вторая встречала в аэропорту президента Лукойла Алекперова.

Напомним, в 2014 году Андрей Бочаров продал две машины прежнего губернатора и отдал деньги на ремонт крыши детского отделения седьмой больницы. Недавно область купила две Kia Quoris в новом кузове, на одной из которых сейчас и ездят врачи-терапевты.

Вообще есть надежда, что эта акция пойдет на пользу не только врачам и пациентам, ради которых все и делается. Заодно чиновников мэрии такое новшество, возможно, подтолкнет поездить на автобусах и троллейбусах и заодно оценить работу городского транспорта. А их водители пока посмотрят, по каким ямам во дворах приходится лавировать машинам скорой помощи и медслужбы поликлиник.

Кстати, накануне этого неожиданного решения губернатора автоблюбители Волжского включились в акцию «Отвезу врача». Они создали специальный чат, в котором доктор может попросить помощь в виде машины с водителем, а любой добрый человек ее предложить. Врачи поликлиники Волжского подтвердили, что в этом, действительно, есть необходимость.

Акция чиновников временная - пока область переживает пик пандемии, а система здравоохранения просто задыхается. На 6 ноября в Волгоградской области список заболевших пополнили еще 215 человек.