Волгоградские чиновники отдадут свои служебные авто врачам-терапевтам

Некоторым чиновникам придется отказаться от служебных машин ради врачей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградские власти приняли беспрецедентное решение: они передадут свои служебные машины медикам. Правда, временно и, конечно, не все, а часть.

- Мы не скрываем: много трудностей сегодня из-за возросшей многократно нагрузки на систему здравоохранения и на медперсонал. Очень тяжело сегодня медработникам поликлиник, з-за того, что многие врачи перешли работать в инфекционные госпитали, а многие заболели сами. Поэтому нами принято решение привлечь дополнительные машины для врачей-терапевтов, которые ездят по вызовам. Привлечем к этому добровольцев, волонтеров, а также временно передадим им часть автомобилей органов исполнительной власти, - заявил сегодня 3 ноября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе видеоселекторного совещания с Советом Волгоградской облдумы.

Глава региона, кстати, настоятельно рекомендовал депутатам облдумы и всем органам местного самоуправления в регионе последовать примеру и принять такие же решения.

- Это повысит оперативность оказания медпомощи жителям на дому, и не только при коронавирусной инфекции, - отметил Бочаров.