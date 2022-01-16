К поискам школьницы в Волгоградской области подключились волонтеры из других регионов

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Камышинском районе Волгоградской области продолжаются поиски пропавшей 15-летней Айлиты Ли. Девочка пошла в школу в селе Чухонастовка утром 13 января, но на уроках она не была. Несколько дней о ней ничего неизвестно, полицейские лишь нашли портфель девочки. К поискам присоединились волонтеры из других регионов страны. Как рассказали «КП-Волгоград» в поисковом отряде «Лиза Алерт», организован штаб, на место приехал координатор из Москвы Александр Щукин (позывной «Ромео»), работают опытные поисковики отряда из Волгоградской и Саратовской областей, выехали экипажи из Воронежа и Москвы.

Участвующие в поисковой операции распространяют информацию о пропавшей школьнице в социальных сетях, обзванивают больницы и обклеивают ориентировки в населенных пунктах Камышинского района. В непростых погодных условиях поисковики ищут девочку в природной местности, работает беспилотная авиация.

- На данный момент для участия в поисково-спасательных работах нужны только опытные поисковики, готовые выполнять задачи в природной местности. Если вы хотите помочь в поиске, в штаб необходимо: снегоступы, снегоходы, бумага, файлы, принтер с возможностью цветной печати, чай, кофе, вода в бутылках 5 л и 0,5 л, СИЗы (маски, перчатки), - обратились к волгоградцам в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В поисках, которые длятся с 13 января, задействованы полицейские Камышина и сводного отряда регионального Главка МВД, спасатели, криминалисты, местные жители.

ВАЖНО!

На Айлите в день пропажи была оранжевая куртка, черные брюки и полуботинки, темная шапка. Всем, кто что-либо знает информацию, касающуюся местонахождения девочки, необходимо сообщить об этом сотрудникам СК (8-937-724-27-07, 8-995-410-72-95, 8-937-729-87-98), 2, 112, дежурной части МО МВД России «Камышинский» (84457) 2-09-00, дежурной части Главка 30-43-45.