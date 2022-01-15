Двое провалились под лед, один заблудился: поисковые отряды продолжают искать школьницу в Волгоградской области

Поиски школьницы продолжаются. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области уже два дня не прекращаются поиски 15-летний Айлиты Ли. Девочка исчезла 13 января по пути в школу в селе Чухонастовка Камышинского района. Спустя сутки поисковым отрядам полиции удалось найти только ее портфель – он валялся в уличном туалете поселковой администрации. Следов школьницы так и не найдено.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, активные поисковые действия пришлось приостановить на ночь. Это сделали для безопасности самих участников поисков. В условиях столь сильной метели искать человека очень сложно. Так, за вчерашние сутки два участника поисковой операции провалились под лед, а один потерялся в сильной метели. К счастью, всех спасли.

Сводный отряд полиции с наступлением темноты убыл в Волгоград, на месте остались следователи и оперативники, которые отрабатывают все возможные версии исчезновения ребенка. В субботу утром поиски возобновили. Девочка пока не найдена.

Девочка исчезла 13 января по пути в школу. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

ВАЖНО!

На Айлите в день пропажи была оранжевая куртка, черные брюки и полуботинки, темная шапка. Всем, кто что-либо знает информацию, касающуюся местонахождения девочки, необходимо сообщить об этом сотрудникам СК (8-937-724-27-07, 8-995-410-72-95, 8-937-729-87-98), 2, 112, дежурной части МО МВД России «Камышинский» (84457) 2-09-00, дежурной части Главка 30-43-45.