Продолжающийся снегопад парализовал движение на дорогах Волгограда

Волгоград продолжает увязать в снегу Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сугробы в Волгограде становятся все больше, снегопад идет, не прекращаясь. Сильные осадки вновь стали проблемой для коммунальщиков и водителей. Движение на магистралях Волгограда парализовалось днем 14 января, хотя до часа пик еще далеко. Пробки на момент 14.45 составляли 9 баллов, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал «Яндекс.Пробки». На разных участках города большое число ДТП.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Протяженная пробка растянулась по Второй продольной в Советском и Ворошиловском районах, автомобили скапливаются от улицы Елецкой до аграрного университета, а также от улицы Родниковой до улицы Кабардинской. На несколько километров в обе стороны образовался затор на Второй продольной в центре города из-за ДТП, которое произошло на перекрестке с улицей Кубанской. Авария стала причиной пробки и на Нулевой продольной, на которой автомобилистам теперь тоже придется простоять немало времени.

В Волгограде еле движется транспорт почти на всех магистралях, большие затруднения на улицах Ангарской, Исторической, Элетролесовской, Комсомольской, Неждановой, на Третьей продольной в Дзержинском районе. На юге города пробка на проспекте Героев Сталинграда на мосту через ВДСК. На трассе в Волго-Ахтубинской пойме затор растянулся на 3,5 км.

Напомним, снег в Волгограде и области начался еще вечером 12 января. Осадки продолжаются до сих пор. Второй день на волгоградских дорогах огромные пробки. Ожидается, что до 15 января выпадет месячная норма снега. Из-за сложной ситуации на дорогах ГИБДД и мэрия просит волгоградцев воздержаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. Припаркованные вдоль обочин машины мешают уборке снега спецтранспорту.