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Общество13 января 2022 15:01

Вечером 13 января Волгоград снова сковали пробки

К 18.00 заторы на дорогах достигли 9 баллов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Волгоград снова встал в пробках

Волгоград снова встал в пробках

Фото: Екатерина СИМОХИНА

С утра 13 января в Волгограде случился дорожный коллапс из-за снегопада, пробки несколько часов составляли 10 баллов. К полудню движение на магистралях стало свободнее. И вот вечером в четверг автомобилисты снова встали в заторы. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал «Яндекс.Пробки», к 18.00 пробки оцениваются в 9 баллов. По городу на заснеженных дорогах фиксируются многочисленные ДТП.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Наиболее сложная ситуация на Второй продольной магистрали сразу в нескольких районах Волгограда. В оба направления дорога стоит в Краснооктябрьском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Кировском районах. Медленнее всего автомобили движутся от улицы Ростовской до Невской. Простаивают в заторах водители на разных улицах в центре города. Практически отсутствует движение на улицах Невской, Глубокоовражной, Комсомольской, Коммунистической, Новороссийской. На Первой продольной пробка растянулась от улицы Авиаторской в Ворошиловском районе до улицы Гагарина в Центральном – это около 5,5 км.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Данные портала "Яндекс.Пробки"

В Красноармейском районе крупный затор по мосту через Волго-Донской канал. Движение стоит со стороны улиц 40 лет ВЛКСМ, Фадеева и проспекта Героев Сталинграда. Также пробка образовалась на трассе в Волго-Ахтубинской пойме. В районе поселка Маслово произошло ДТП, из-за которого автомобили скапливаются со сторон Волгограда и Волжского.