В Волгограде 14 января снегопад будет идти весь день

В пятницу Волгограду снова предстоит борьба со снегом Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Уже более суток в Волгограде и области идут снегопады, и осадки останавливаться не собираются. По прогнозам синоптиков, снегопад в областном центре 14 января будет идти весь день. Для уборки снега дорожные службы будут работать весь день на основных магистралях, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. Коммунальщики обратились к волгоградцам отказаться в пятницу от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Машины же не надо бросать у обочин, потому что это осложняет работу спецтехники.

- В настоящее время сотрудники и спецтехника трудятся на пр. им. Ленина, пр. им. Жукова, Исторической, ул. Землячки, пр. Героев Сталинграда, ул. 64-й Армии, ул.Ополченской и других, - отметили в администрации города.

14 января расчистка дорог началась в 5.00 – с началом снегопада. В такую погоду спецтехника неоднократно наносит противогололедные реагенты с интервалами в несколько часов. Также коммунальщики убирают снег с магистралей колоннами комбинированных машин и вывозят его с обочин.

Напомним, в период с 12 по 15 января в Волгограде и области может выпасть до месячной нормы осадков. Из-за сильного снегопада на дорогах города очень тяжелая обстановка. Накануне пробки составляли 10 баллов, утром в пятницу заторы оценивались в 9 баллов.