Губернатор Волгоградской области прошел вторую ревакцинацию от COVID-19

Губернатор сделал прививку во время рабочей поездки. Фото: АВО

Во время рабочей поездки в больницу скорой помощи №7, где открывается новый диагностический центр, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прошел повторную ревакцинацию от COVID-19, сообщили в администрации региона. В беседе с журналистами глава региона подчеркнул, что от заражения коронавирусом спасает не QR-код, а прививка.

- По рекомендации специалистов и Министерства здравоохранения РФ, вакцинацию нужно проводить раз в полгода. Им я и следую. Летом прошлого года я прошел ревакцинацию. Не только я, но и моя семья через каждые полгода делает прививки, - рассказал Андрей Бочаров.

Губернатор отметил, что впереди у волгоградцев сложное время. Штамм коронавируса «омикрон» стремительно шагает по планете и скоро будет в регионе. Медики прогнозируют до 2 тысяч заражений в сутки только в Волгоградской области, а оперштаб готовит новые ковид-ограничения.