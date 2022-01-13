Реабилитационный корпус с водолечебницей построят в больнице №7 Волгограда

В январе 2022 года в больнице №7 приступает к работе современный диагностический центр. Фото: АВО

В больнице скорой помощи №7 Волгограда открывается новый диагностический центр, где пациенты будут проходить обследование на современном оборудовании. Во время рабочей поездки 13 января глава региона сделал прививку от ковида и стал одним из первых пациентов центра. Губернатор Андрей Бочаров обсудил с медиками и чиновниками облздрава вопросы дальнейшего развития медучреждения. Вскоре здесь появится новый реабилитационный корпус с водолечебницей, сообщили в администрации области.

- В первом квартале будет полностью завершена проектно-сметная документация, подготовлены конкурсные процедуры, к концу этого года мы приступим к строительству, - рассказал губернатор Андрей Бочаров.

Площадка под строительство реабилитационного корпуса с водолечебницей в 7-й больнице уже готова, разрабатывается проектно-сметная документация. По словам губернатора, в медучреждении реализуют пилотный проект по созданию самой современной системы реабилитации, помогать здесь будут пациентам и после ковида, и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, и после онкозаболеваний.

В январе 2022 года в больнице №7 в трехэтажной пристройке к поликлинике приступает к работе современный диагностический центр. На первом этаже будут делать УЗИ и эндоскопию, на втором разместилась клинико-диагностическая лаборатория, на третьем - рентгенологическое отделение. Здесь есть современные аппараты МРТ и КТ, рентген и маммограф, а также другое оборудование экспертного класса.

В последние годы в обновление и оснащение 7-й больницы вложили порядка 1,2 миллиарда рублей. Привели в порядок и прилегающую территорию, сделали подъезды и парковки.