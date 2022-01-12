До 2 тысяч человек в сутки: волгоградский облздрав прогнозирует взрывной рост заболеваемости омикроном

Врачи готовятся к атаке омикрона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока в Волгоградской области не зарегистрировано ни одного случая заражения омикрон-штаммом, но к встрече с новым вариантом коронавируса готовятся и серьезно. 12 января на клинсовете в Волгограде прозвучали не самые оптимистичные прогнозы. Глава комитета здравоохранения Анатолий Себелев рассказал, что ожидается экспоненциальный рост заболеваемости. Сегодня каждый день с ковидом госпитализируют около двух сотен пациентов и это «передышка» для системы здравоохранения по сравнению с тем, что ожидается при омикроне.

- После того, как будет выявлен первый случай заражения новым штаммом, в течение 2-3 недель предполагается взрывной характер распространения инфекции, среднесуточное количество заболевших в Волгоградской области может составить около 1500-2000 человек, - такие цифры приводит Себелев.

От этого числа тяжелых пациентов будет 3-5%, то есть 350-400 человек. Больничных коек всего 8 тысяч. Нагрузка на врачей ожидается колоссальная.

- С учетом того, что невозможно бесконечно разворачивать инфекционные койки без риска ухудшения помощи пациентам с иными заболеваниями, имеется предел, ограниченный 8 тысячами коек. Поэтому самая колоссальная нагрузка ляжет на амбулаторное звено и скорую медицинскую помощь, - отметил глава облздрава.

Губернатор Андрей Бочаров поручил подготовить систему здравоохранения к «атаке» омикрона. Но не все зависит от врачей и больниц. Половина ответственности за эпидемиологическую обстановку ляжет на самих волгоградцев. Необходимо не только вакцинироваться, но и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора (носить маски, помнить о гигиене, меньше контактировать). Омикрон – коварнее дельты, он очень быстро распространяется. И неизвестно, удастся ли минимизировать число заболевших, тем самым избежать ограничительных мер.

- Необходимо четко уловить тот момент, когда регион начнет переходить из зоны низкого риска распространения заболеваемости в зону среднего риска. Возможно, потребуется в максимально короткие сроки ввести дополнительные ограничительные мероприятия, - подчеркнул в своем докладе Анатолий Себелев.

Сейчас в инфекционных госпиталях есть все необходимое.

- Готовность высокая, уже сегодня сформирован резерв лекарственных средств для стационаров на сумму 50 млн рублей, это и иммунобиологические и противовирусные препараты, и СИЗы и кислород, - уточнил глава комитета здравоохранения.

На сегодняшний день вакцинацию прошли 87% от плана, поставленного Минздравом. Тем, кто вакцинировался более полугода назад, нужно пройти ревакцинацию.