В Волгоградской области готовят дополнительные ковид-ограничения

В Волгограде ждут появления омикрон-штамма. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом снизилась почти втрое по сравнению с пиковыми значениями 2021 года. Но отменять ковидные ограничения власти региона не собираются. Наоборот, как только в области начнет активно распространяться омикрон-штамм COVID-19, оперштаб введет дополнительные ограничительные мероприятия, заявил на клиническом совете председатель облздрава Анатолий Себелев.

- В первую очередь необходимо четко уловить тот момент, когда регион начнет переходить из так называемой зеленой зоны или зоны низкого риска распространения заболеваемости в зону среднего риска, - отметил руководитель комитета здравоохранения региона. - При увеличении суммы баллов интегрированной оценки больше 5, именно в этот момент потребуется в максимально короткие сроки ввести дополнительные ограничительные мероприятия.

При этом чиновник отмечает, что даже новые карантинные меры не помогут предотвратить распространение коронавируса. Максимум, что можно сделать, - избежать взрывного роста заболеваемости, который может полностью парализовать систему здравоохранения региона.

- Это [дополнительные ограничения] поможет снизить именно стремительный рост заболеваемости, - подчеркнул Себелев. - В совокупности с вакцинацией позволит системе здравоохранения выдержать нагрузку и обеспечить, не захлебнувшись, необходимую потребность в лечении.