В Волгоградской области от коронавируса вакцинировались 87% от плана

Полную иммунизацию от COVID-19 прошли порядка 1,4 млн человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 12 января, в Волгограде проходит заседание Клинического совета, главной темой которого стал коронавирус и его новый штамм – «омикрон». Сейчас в России большинство болеют «дельтой», против которой разработали эффективную вакцину. Иммунизация позволила в разы сократить количество инфицированных: заболеваемость снизилась в 2,5 раза, госпитализации – в 4,5.

- На сегодняшний день вакцинировано свыше 1,4 млн человек - 87,5% от плана, установленного Минздравом России для Волгоградской области, - отметил губернатор Андрей Бочаров.

В ближайшие недели вирусологи прогнозируют вспышку заболеваемости, но уже новым штаммом. «Омикрон» очень быстро распространяется, при этом переносится легче. Избежать тяжелых последствий поможет вакцинация тех, кто еще не привился, и ревакцинация уже привитых.