Стало известно, когда «омикрон» доберется до Волгоградской области

Ближайшие месяцы ожидается всплеск заболеваемости из-за нового штамма и ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сегодняшний день, 12 января, в России выявлено 698 случаев «омикрона» - нового штамма коронавируса. Большая часть зараженных проживают в Московской области, но по прогнозам экспертов в ближайшее время с большой вероятностью «омикрон» доберется до Волгоградской области. Именно эту важную и серьезную тему сегодня обсуждают на Клиническом совете в Волгограде. В своем докладе губернатор Андрей Бочаров обозначил приблизительные сроки, когда ожидать новый штамм.

- Распространение штамма «омикрон» в Волгоградской области может произойти в конце января-феврале-начале марта этого года, - отметил глава региона.

Сегодня Бочаров поставил ряд задач, которые помогут максимально эффективно справиться с ожидаемым всплеском заболеваемости.