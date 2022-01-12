С тревогой ждем февраля: в Волгограде обсуждают, как сдержать распространение омикрона

Ожидается, что омикрон проникнет к нам через вокзалы и аэропорты вместе с вернувшимися на родину туристами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 января 2022 года волгоградский губернатор Андрей Бочаров проводит заседание Клинического совета, на котором эксперты обсудят обстановку с коронавирусом. Ситуация со стремительным распространением омикрон-штамма коронавируса в мире очень сильно беспокоит врачей и чиновников в России, и в частности, в Волгограде. Только за одну первую неделю нового года в Европе коноравирусом заразились свыше 7 миллионов человек. Волгоградский иммунолог Элеонора Белан заявила, что по прогнозам половина населения планеты заразится «омикроном» в ближайшие недели. В Волгограде ждут вспышку коронавируса уже к февралю.

Сейчас обстановка осложняется тем, что помимо коронавируса население региона болеет сезонными ОРВИ и гриппом. Ожидается, что в ближайшее время поликлиники и больницы снова будут переполнены. На клиническом совете решат, что предпринять для сдерживания распространения вируса и как подготовиться к встрече «с врагом». «КП-Волгоград» ведет прямую трансляцию с заседания.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СНИЗИЛАСЬ В 2,5 РАЗА

Начал заседание Андрей Бочаров с обнадеживающих данных: на праздники волгоградским врачам удалось вздохнуть и немного побыть со своими семьями. Ежедневный прирост заболевших снизился более чем в 2,5 раза, объемы госпитализации – в 4,5 раза. Снижается и смертность. Сегодня в больницах остаются около 1,5 тысячи пациентов.

- В связи с положительной динамикой нами принято решение о сокращении инфекционного коечного фонда с 8 до 2 тысяч коек. Вместе с тем, доля резервного коечного фонда поддерживается на уровне 25 и более процентов, - отметил волгоградский губернатор.

Такое улучшение ситуации, по мнению чиновников, произошло благодаря вакцинации – на сегодня привились от коронавируса свыше 1,4 миллиона жителей нашей области. Это 87,5% от плана. Когда цифра достигнет 100%, можно будет говорить о наличии в регионе коллективного иммунитета.

ОМИКРОН ЗАВЕЗУТ ТУРИСТЫ

Несмотря на эту положительную динамику власти ждут скорого осложнения ситуации. Прежде всего из-за того, что начались рабочие дни, и в регион вернулись и еще возвращаются путешественники из других регионов и из-за границы. Даже те жители, которые никуда не уезжала, очень часто «мигрировали» на каникулах по гостям, количество социальных контактов заметно выросло. В поликлиниках и больницах уже ждут обменявшихся вирусами людей.

- За очень короткий период в службу скорой медицинской помощи, в амбулаторные центры и в инфекционные стационары может поступить настолько большое количество заболевших людей, в том числе детей, что может вывести региональную систему здравоохранения в режим запредельных нагрузок – значительно больше, чем в пиковые нагрузки предыдущих периодов, - Андрей Бочаров опасается взрывного характера «омикрона».

ПОДРОСТКИ – НА ВАКЦИНАЦИЮ

По итогам Клинического совета волгоградский губернатор поставил ряд задач. Одна из которых – подготовиться к вакцинации несовершеннолетних от коронавируса.

- Во взаимодействии с Минздравом России и Роспотребнадзором обеспечить комплексную подготовку к вакцинированию подростков, - дал указание облздраву Андрей Бочаров. Хотя поставок вакцины «Спутник М» в регион еще не было, это может произойти в любое время. Сейчас предстоит подумать, как организовать прививочную кампанию от коронавируса для детей от 12 до 17 лет. Напомним, эта вакцина была зарегистрирована в России 24 ноября.

РЕВАКЦИНИРОВАТЬ ВСЕХ ВРАЧЕЙ

Если в последний месяц у врачей была небольшая передышка, то сейчас все снова настраиваются спасать население Волгоградской области, заразившееся омикроном. В связи с этим до 1 февраля все врачи, которые так или иначе по работе сталкиваются с ковидными больными, должны будут пройти 100%-ную ревакцинацию. Привиться они все были обязаны еще в прошлом году.

Кроме того, весь медперсонал ковидных госпиталей пройдет обучение. Недавно Минздрав выпустил последние – 14-е по счету - Временные методические рекомендации с проверенными временем стандартами и алгоритмами лечения. В эти дни облздрав должен актуализировать кадровые состав персонала, который в случае осложнения ситуации выйдет работать в госпитали. Их закрепят за медучреждениями.

Кстати, разворачивать инфекционные госпитали на базе больниц теперь будут в недельный срок. Раньше на это отводили 15 дней.