В аэропорту Волгограда обследовали более 52 тысяч пассажиров на наличие инфекционных заболеваний

В прошлом году волгоградский аэропорт выполнил 25 прямых международных рейсов Фото: Екатерина СИМОХИНА

Аэропорт Волгограда в 2021 году выполнил прямое авиасообщение с 25-ю странами мира. Пассажиры международных рейсов проходили санитарно-карантинный контроль, чтобы не допустить завоз в Волгоградскую область инфекционных болезней и запрещенных веществ. Как рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора по региону, в аэропорту было досмотрено более 52 тысяч человек, которые прибыли на территорию Российской Федерации. Ни у кого инфекционных заболеваний не выявили. Не было зафиксировано и ввоза запрещенных веществ и товаров, представляющих опасность граждан.

- Международный аэропорт Волгограда в 2021 году осуществлял прямые сообщения с 25 странами мира: Таджикистан, Азербайджан, Великобритания, Армения, Мальдивская республика, Катар, Египет, ЮАР, Пакистан, Израиль, Узбекистан, Киргизия, Германия, Ирак, ОАЭ, Англия, Сербия, Турция, Белоруссия, Индия, Черногория, Австрия, Оман, Болгария, Грузия, - отметили в Роспотребнадзоре.

В 2021 году в волгоградском аэропорту было совершено 3 экстренные посадки самолетов из-за ухудшения самочувствия пассажиров.

В течение года пассажиры, прибывшие из других стран, должны были соблюдать режим самоизоляции, установленный постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Волгоградский Роспотребнадзор составил более 870 протоколов о нарушении гражданами этого требования.

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