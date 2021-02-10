В Волгограде экстренно посадили самолет, летевший по маршруту Москва-Махачкала

Больного пассажира увезли в аэропорта в больницу Волгограда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня днем, 10 февраля, самолет авиакомпании Аэрофлот, который следовал по маршруту Москва (Шереметьево) – Махачкала запросил экстренную посадку в Волгограде. Примерно в 10.45 авиалайнер приземлился в аэропорту Гумрак. Как уточнила «КП-Волгоград» пресс-секретарь волгоградской воздушной гавани, капитан борта принял решение совершить вынужденную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Говорят, мужчине стало плохо.

- К месту стоянки самолета тут же были вызваны сотрудники медслужб аэропорта и города. Пассажира увезли на «скорой» в одну из больниц Волгограда. Самолет Аэрофлота после дозаправки вылетел в пункт назначения в 13.57 по местному времени, - уточняет подробности происшествия пресс-секретарь аэропорта Волгограда.