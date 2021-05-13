В Волгограде совершил экстренную посадку самолет Ростов-Екатеринбург

Сегодня вечером, 13 мая, в аэропорту Волгограда запросил экстренную посадку самолет, который направлялся из Ростова-на-Дону в Екатеринбург. Пилоты сообщили, что на борту стало плохо одному из пассажиров и ему срочно нужна медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе волгоградской воздушной гавани.

- Самолет авиакомпании Nordstar, приземлился в Волгограде в 19.34. В аэропорту лайнер уже дала «скорая» помощь. Пассажира, которому стало плохо во время полета, после осмотра медики госпитализировали. В дальнейший путь авиалайнер отправился уже без него, - уточняют в аэропорту Волгограда.

В Волгограде самолет задержался примерно на полтора часа, после чего вновь вылетел в Екатеринбург. На борту оставались 122 пассажира.