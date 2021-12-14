В Волгограде экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Пассажиры ожидают вылета в конечный пункт маршрута в здании терминала Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утром 14 декабря в аэропорту Волгограда экстренную посадку совершил рейс, который следовал по маршруту Краснодар – Архангельск. Во время полета, который выполнялся авиакомпаний «Руслайн», одному из пассажиров самолета стало плохо. Командир воздушного судна принял решение сесть в Волгограде. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград, на место стоянки прибыли сотрудники медицинской службы аэропорта и скорая помощь.

Плохо стало 71-летней женщине. Во время полета у нее ухудшилось самочувствие по поводу хронического заболевания, рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области. Ее госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №25.

Также из Краснодара в Архангельск летели еще 43 человека. Они ожидают вылета в конечную точку маршрута в здании терминала волгоградского аэропорта.

Напомним, 30 ноября в Волгограде экстренную посадку совершил борт, летевший из Нижневартовска в Минеральные воды. Пассажирский самолет вынужденно сел по техническим причинам.