Волгоградские 10-балльные пробки показали с высоты птичьего полета

В среду в Волгограде весь день были 10-балльные пробки Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне, 29 декабря, Волгоград весь день простаивал в 10-балльных пробках из-за снегопада. Движение стояло утром, днем и вечером. Коллапс на магистралях с высоты птичьего полета на видео снял волгоградский блогер Александр Блинков. Камера с квадрокоптера запечатлела вечерние заторы на основных магистралях города.

На видео показываются огромные пробки на Первой и Второй продольных в Центральном, Ворошиловском районах, на Комсомольском мосту. В среду протяженность некоторых заторов составляла более 10 км.

- Сегодня был пассажиром, удалось по пути снять несколько улиц. Красиво, но от осознания предстоящего толкания грустно, - отметил снявший пробки на видео Александр Блинков.

Отметим, 29 декабря полиция и мэрия призывала волгоградцев отказаться от поездок на личных машинах. На некоторых участках дорог спецтехника не могла расчистить снег из-за брошенных вдоль проезжей части автомобилей. Зато утром 30 декабря в Волгограде совсем другая ситуация, сегодня заторов практически не было, в 9.00 портал «Яндекс.Пробки» сообщал о загруженности магистралей всего на 4 балла.