Брошенные вдоль дорог машины мешают уборке снега в Волгограде

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде снегопад не прекращается, сугробы на дорогах и тротуарах становятся все больше. При этом на магистралях работает спецтехника для расчистки от снега. Но полноценной уборке дорог в городе мешает припаркованный транспорт, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Экипажи ГИБДД ездят по Волгограду в сопровождении снегоуборочных машин, которые фиксируют многочисленные брошенные волгоградцами машины вдоль проезжей части.

На видео с камеры наблюдения в Ворошиловском районе видно, как из-за оставленных у тротуара автомобилей спецтехника не может расчистить правую полосу улицы Рабоче-Крестьянской возле остановки общественного транспорта.

При этом полиция и мэрия обращалась к жителям Волгограде 29 декабря с просьбой воздержаться от поездок на личном автомобиле из-за снегопада. Горожане это проигнорировали, в итоге в Волгограде весь день сохраняются 10-балльные пробки.

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