Ночной снегопад образовал в Волгограде 10-балльные пробки

На некоторых участках пробки растянулись более чем на 10 км Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утром 29 декабря в Волгограде случился дорожный коллапс. Из-за снегопада, который шел всю ночь, на магистралях образовались огромные заторы. Пробки оценивается в максимальные 10 баллов даже после 9 часов утра. Стоят все основные дороги, а также многие второстепенные проезды. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал «Яндекс.Пробки», на Первой продольной пробка с юга города в центр растянулась на 3 района – Советский, Ворошиловский и Центральный. Машины стоят от пересечения улиц Автомобилистов и Электролесовской до пересечения проспекта Ленина и улицы Порт-Саида – это более 10-ти км.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Движение практически отсутствует на Первой продольной и с севера Волгограда – от остановки «Завод Баррикады» до Мамаева кургана. Затор составляет более 5-ти км. В Краснооктябрьском районе стоит и Вторая продольная – от улицы Титова до Менделеева. Большая пробка на улице Рокоссовского от Мамаева кургана до пересечения с Ангарской. Улица Череповецкая, проспект Университетский и улицу 64-й Армии по направлению в центр города в Ворошиловском, Советском и Кировском районах сковал один огромный затор в 13 км. В Красноармейском районе сложная ситуация на проспекте Героев Сталинграда от улицы 40 лет ВЛКСМ до Арсеньева.

На 10 км растянулась пробка на трассе в Волго-Ахтубинской пойме по направлению из Волжского в Волгоград. Полиция региона просит волгоградцев воздержаться 29 декабря от поездок на личном транспорте.