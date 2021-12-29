На дорогах Волгограда коллапс из-за сильнейшего снегопада

Сегодня быстрее пешком. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ожидается, что 29 декабря тысячи волгоградцев опоздают на работу, пытаясь доехать до своих офисов по сугробам. Виноват в этом не приближающийся Новый год, а сильнейший снегопад. Снег идет, не переставая, со вчерашнего вечера, из-за чего на трассах региона очень сложная обстановка, а в городе просто настоящий коллапс. С утра полицейские обратились к жителям Волгограда с просьбой оставить личный автотранспорт дома и сеть на автобусы и трамваи. Дальние поездки тоже лучше отложить.

- Очень сильные осадки и на ростовском и саратовском направлениях. Трасса на Каменск-Шахтинский сейчас самая проблемная. ГИБДД держит ситуацию на контроле, на трассы отправили дополнительные экипажи ДПС на внедорожниках, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В городе в разы выросло число ДТП, которые устраивают, в том числе, водители на лысой резине. А так же те, кто не выбирает соответствующий погоде скоростной режим. Второй день город стоит в 9-балльных пробках.