На волгоградских трассах ограничили проезд для фур

Пробка на трассе в Ерзовке. Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области.

На большей части территории Волгоградской области снегопад не прекращается. Непогода осложнила обстановку на трассах, где скапливаются огромные заторы. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, чтобы уменьшить число пробок, на магистралях ограничили проезд для большегрузов. Сложные участки магистралей, подъемы и спуски они не могут проехать из-за снежных заносов. Поэтому фуры пускают с временными интервалами.

Самый большой затор сейчас в Дубовском районе. На трассе Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград» рядом с Ерзовкой пробка составляет более 7-ми км по направлению в областной центр. Инспекторы ГИБДД направились в сторону Камышинского района, чтобы убрать все фуры с дороги в карманы и на стоянки. Полицейские призывают водителей грузовых автомобилей переждать непогоду в придорожных кафе, не создавая пробок.

Пробка в Ерзовке составляет более 7 км. Данные портала "Яндекс.Пробки".

На других направлениях также дежурят инспекторы ГИБДД с включенными проблесковыми маячками. Так они предупреждают автомобилистов об опасных участках и необходимости соблюдения скоростного режима.

Сложная обстановка и в Волгограде, где с самого утра образовались 10-балльные пробки. К полудню заторы оцениваются в 9 баллов. Полиция региона просит волгоградцев воздержаться 29 декабря от поездок на личных автомобилях.