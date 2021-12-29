В Волгограде 29 декабря выпадет треть месячной нормы осадков

В ночь на четверг ожидается ледяной дождь Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Волгограде продолжает бушевать снегопад, после утренней паузы днем осадки снова повалили с огромной силой. Ожидается, что высота снежного покрова 29 декабря в городе составит 20 см. Как рассказали «КП-Волгоград» в Центре ФОБОС, в среду в Волгограде выпадет около трети от декабрьского объема осадков. Температура колеблется от -2 до -8 градусов, что является условием для формирования ледяных дождей. Синоптики предупреждают, что они могут пойти в ночь на четверг. Слой наледи достигнет 3-4 мм.

При этом циклон быстро ослабнет, поэтому ледяные дожди днем в четверг грозят только некоторым районам Волгоградской области. В целом ожидается снижение интенсивности осадков.

Напомним, из-за снегопада 29 декабря в Волгограде образовался дорожный коллапс. Днем дорожная ситуация оценивается в максимальные 10 баллов. Сложная обстановка на трассах региона, где ограничили проезд для фур. На магистрали Р-228 в Ерзовке машины встали в затор, растянувшийся на 7 км. Волгоградцев просят в среду не садиться за руль личных автомобилей.