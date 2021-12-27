В Волгограде завершилось строительство стадиона Леонида Слуцкого

Кадр с видео YouTube-канала "СЛУга футбола"

В Волгограде полностью завершилось строительство стадиона «Бомбонера», который возводился на средства Леонида Слуцкого. 24 декабря команда именитого волгоградского футбольного тренера получила от администрации города разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе проекта «СЛУга футбола», сейчас вносятся последние штрихи в косметический ремонт, и уже 6 января «Бомбонера» готова принять команды Футбольной школы Слуцкого.

- Для нашей команды «Бомбонера» - не просто очередной объект, это наше детище - столько времени мы засыпали и вставали с мыслями о стадионе, и теперь, спустя один год и месяц с начала строительных работ, с гордостью можем сказать: он готов принимать футболистов, - отметили в проекте «СЛУга футбола».

На стадионе построили футбольное поле с искусственным газоном 104 на 68 метров с освещением. Также на арене есть манеж с искусственным полем размером 29 на 50 метров, а также с раздевалками и санитарным блоком. На «Бомбонере» в Советском районе также возвели 2-этажный административно-бытовой комплекс с раздевалками, тренерской, судейской, медкабинетом.

Строительство длилось менее двух лет, оно стартовало весной 2020-го. Стадион возводился на деньги волгоградского тренера Леонида Слуцкого. Бывший главный тренер сборной России, московского ЦСКА, ныне рулевой «Рубина» вложил более 60 миллионов для арены для воспитанников своей школы. Также велся сбор пожертвований.

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