Слуцкий о своей футбольной школе: в Волгограде спортивным руководителям не нужен луч света в темном царстве

Леонид Слуцкий начинал футбольную карьеру в Волгограде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 декабря на канале «Осторожно, Собчак» вышло большое интервью с футбольным тренером Леонидом Слуцким. Обсуждали Ксения Собчак с гостем не только российский футбол, сборную, «Рубин», Зарему Салихову и нарощенные волосы Леонида Викторовича, но и поговорили о начале карьеры Слуцкого в Волгограде, а также о строительстве стадиона и развитии школы Слуцкого. Известный тренер в очередной раз посетовал но тяжелые отношения с волгоградскими спортивными чиновниками, которые как бы против любого развития в регионе.

- У нас, когда речь заходит о футболе, все говорят про детей, что нужен детско-юношеский футбол. А я вам приведу простой пример: вот я содержу школу в Волгограде. С этой школой, которая существует 4 года, мы выигрываем практически все соревнования. При том, что бюджеты областных школ, академий, которые идут с Минспорта, с РФС, они не сопоставимы. Но мы их всех обыгрываем. У нас около 20 мальчишек уехали в ведущие академии страны, а оттуда никто никуда не уезжает. А у меня хорошие методики, я пригласил хороших тренеров, - говорит Слуцкий.

Даже за свои деньги строить стадион в Волгограде оказалось непросто.

- Президент РФС Александр Дюков мне очень помог. Это была не финансовая помощь, нужно было просто дать зеленый свет, потому что его не было. Вы же понимаете, что когда ты вкладываешь собственные деньги, строишь стадион и все прочее, этого не очень как-то хотят.

Почему не хотят - Слуцкий пожимает плечами:

- Они просто видят – «Этот луч света в темном царстве нам не нужен. Пусть будет темное царство и все», - объясняет тренер.

Доходит до смешного: в Волгограде Слуцкому заявили, что его школа не соответствует философии развития футбола.

- Когда я открыл школу, была собрана федерация футбола Волгоградской области (я не знаю, кто все эти люди), и было сказано, что школа Слуцкого не соответствует идеалам и философии развития волгоградского футбола. Я, во-первых, впервые слышу, что существует философия развития волгоградского футбола, потому что там «Ротор» в ж.., ни одного воспитанника ниоткуда нет. Последними были игроки сборной Колодин и Адамов, которых я и подготовил, когда работал в Волгограде. Представляете, люди собрались раз в жизни, встали с печей со своих, отложили пиво свое и решили признать школу несоответствующей философии. Притом, что я самый известный волгоградец, который существует в российском футболе.

Тренер говорит, что если бы он стал открывать школу в Казани, там бы все порадовались и предложили на выбор десяток полей и манежей, и что там министр спорта реально занимается развитием.

- А вот Волгоград совсем другой регион. Но это мой родной город. Это моя ответственность. Это моя обязанность. Я хочу что-то сделать хорошее для родного города. Я добьюсь, я сделаю, так оно и будет. Дети точно заслуживают чего-то хорошего.